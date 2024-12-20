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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 17:30

Davalı aileler adliyede kavga etti! 8 yaralı

Sivas'ta davalık olan 2 aile arasında duruşma salonu önünde kavga çıktı. 8 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 5 şüpheli tutuklandı.

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