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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:12

Darphanenin 550 yıllık koleksiyonu AKM'de meraklılarıyla buluştu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 555. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan 'Kudret ve Hafıza Gücün Sanatı' sergisi, Anadolu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine ışık tutuyor.

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