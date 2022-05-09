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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 13:34

Darphane Müzesi, ziyaretçilerini paranın tarihini keşfe çıkarıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Balmumcu'daki binası, Darphane arşivlerinde yer alan paraların yanı sıra madalya ve nişanların da aralarında bulunduğu çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor.

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