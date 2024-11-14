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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 13:58

Dans etmeden alışveriş yapamıyor! Müşterilerini şarkılarla karşılıyor

Bursa'da bulunan bir markette, esnaf açtığı şarkılarla müşterilerini karşılıyor. Alışveriş için gelen müşteriler, ya halay ya da dans ederek ihtiyaçlarını temin ederken, ortaya renkli görüntüler çıkıyor.