Dans etmeden alışveriş yapamıyor! Müşterilerini şarkılarla karşılıyor

''Müşterilerimiz bizi tanıyarak, bilerek geliyor. Müzik açık olduğu zaman birlikte oynuyoruz, olmadığı zaman da ritmimizi kendimiz yakalıyoruz. Amacımız insanların yüzünü güldürmek. Biz bu mahallenin esnafıyız, biz onları onlar da bizi sahiplendi.''