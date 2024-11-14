Dans etmeden alışveriş yapamıyor! Müşterilerini şarkılarla karşılıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ortağıyla birlikte 4 yıldır market işleten Serkan Durak, yaptığı mini konserlerle müşterilerini karşılıyor.
İhtiyaçlarını karşılamak için gelen vatandaşlar ise bir yandan alışveriş yapıyor, bir yandan dans ediyor.
Basın mensuplarına konuşan Durak, "Bizim markette dans etmeyen alışveriş yapamaz" ifadelerini kullandı. Röportaj esnasında alışveriş yapmak için giren bir müşteri ise kendini müziğin ritmine kaptırınca, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Gelen müşterilerin yüzünün güldüğü belirten Durak, sözlerine şu şekilde devam etti:
"4 yıldır bu marketi ortağımızla işletiyoruz. Müşterilerimizin yüzünü güldürmek için hareketli müzikler açıyoruz. Buraya gelen müşterinin yüzünün düşme ihtimali yok gibi bir şey.''