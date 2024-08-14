Dalgıçları dehşete düşüren olay! Suyun altında ceset buldu

Burada suyun içerisinde bir erkeğe ait ceset gören dalgıçlar, falezlerin üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi. İhbar üzerine cansız bedenin bulunduğu yere deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.