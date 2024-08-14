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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:16

Dalgıçları dehşete düşüren olay! Suyun altında ceset buldu

Antalya'da tüple dalış yapan dalgıçlar, suyun altında ceset buldu. Ölen kişinin, 22 yaşındaki Ahmet Göçer olduğu belirlendi.

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