Cumhuriyet ile yaşıt Nuriye nine yıllara meydan okuyor

Anneannesinin günlük rutininden bahseden Çetiner, şöyle devam etti:





"Sabah erken kalkar, kahvaltısını yapar, namazlarını kılar. Bir yere gideceksek bizimle gelir. Gezmeyi çok sever. Doktor, ninemin sağlığını zayıf olmasına ve az yemesine borçlu olduğunu söyledi. Biraz da yapısı gereği böyle. Anneannesi 103 yaşında ölmüş, annesi 80 küsur yaşında öldü. Kız kardeşinin biri 2 ay önce 80 yaşında vefat etti. Şu an sülalede anneannemin yaşında olan yok, en büyük kendisi."