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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 12:29

Cumhuriyet ile yaşıt Nuriye nine yıllara meydan okuyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan cumhuriyet ile yaşıt 101 yaşındaki Nuriye İzüstüne, dinç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor.