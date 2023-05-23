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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 10:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle yola çıktı

Balıkesir'de devlet desteğiyle kredi alarak büyükbaş hayvancılık işine giren 22 yaşındaki girişimci Seçkin Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için Ankara'ya doğru yola çıktı.

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