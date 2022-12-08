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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe 11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, üretimde patlama yaşandı! Taleplere yetişemiyorlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'in İnönü ilçesinden kendisine manda sütü ürünlerinin geldiğini açıklaması üzerine yaşanan talep patlamasına ilçe halkı yetişmeye çalışıyor.

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