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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2024 Cumartesi 09:05

Çorum'da tır ve 2 otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

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