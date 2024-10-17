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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 09:51

Çorum'da minibüsle tanker çarpıştı! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.