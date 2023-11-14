  • $28,6366
  • 30,7405
  • 1791.42
  • 7581.86

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 14:10

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi UNESCO yolunda! Tarihin izlerini günümüze taşıyor

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesinin Türkiye ve dünya çapında tanıtılması ve bu kültür varlığının öneminin vurgulanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek, UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi için ilk adımı attı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.