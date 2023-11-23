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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 11:35

Cimnastik sporuyla tesadüfen tanıştı! Dünya ikincisi oldu

Çankırı'da yaşayan milli sporcu 14 yaşındaki Ada Kanat, tesadüfen tanıştığı cimnastik sporunda dünya ikincisi oldu.

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