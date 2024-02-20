  • $30,9071
  • 33,4276
  • 2014.25
  • 9333.86

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 14:49

CİMER'e şikayet yağdı! Kimse buradan arazi almak istemiyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yerleşim yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan arazide bir şirket tarafından evcil hayvan mezarlığı oluşturulmasına tepki gösteren mahalle halkı, çevredeki arazilerinin değerinin düştüğünü savunarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.