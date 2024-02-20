CİMER'e şikayet yağdı! Kimse buradan arazi almak istemiyor

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Ölen evcil hayvanların gömülmesi hizmetini sağlamak için kurulan şirket, Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesi'ndeki 3 bin 804 metrekarelik arazide hayvan mezarlığı oluşturdu. Şirket, yaklaşık 6 ay önce etrafına tel örgü çekilerek oluşturulan hayvan mezarlığı için internette ilan da verdi. Kedi, köpek gibi evcil hayvanları ölenler şirketle iletişime geçti. Mezarlık, kısa sürede büyüdü. Şirket 3 bin TL karşılığında ölen hayvanları teslim alıp, mezarlıkta defin işlemlerini gerçekleştirdi. Şu ana kadar 100'ün üzerinde hayvanın gömüldüğü mezarlık, geçen sürede mahallede yaşayanların tepkisine yol açtı.

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Mahalle halkı, evlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 500 metre uzaklıktaki hayvan mezarlığı nedeniyle, çevrede imara açılan kendi arazilerinin değerinin düştüğünü savunarak, CİMER'e şikayette bulundu.

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"Kaldırılırsa iyi olur"

Mahalle muhtarı Basri Ergen (63) tarafından CİMER'e gönderilen şikayet dilekçesinde, bölgede 3 bin dönüm alanın konut için imara açıldığı; ancak mezarlık nedeniyle arazilerin değer ve kıymet kaybına uğradığı belirtildi.

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Dilekçede hayvan mezarlığı nedeniyle mahalle sakinlerinin hastalık korkusu yaşadığını, psikolojik olarak da olumsuz etkilendiklerine dikkat çekildi. Mahalle muhtarı Basri Ergen, mezarlık açılırken kaymakamlığa başvurduklarını, jandarmanın gelip tutanak tuttuğunu, ancak bir işlem yapılmadığını söyledi.

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Mezarlığın her geçen gün büyüdüğünü belirten Ergen, "Köyümüzün köpek mezarlığı ile anılmasından rahatsızız. Komşulardan çok tepki var. Buradan kaldırılırsa çok iyi olur. Köyümüzün köpek mezarlığı ile anılmasından vatandaşımız razı değil. Yerleşim alanına çok yakın, etrafında yüzlerce dönüm bize ait arazimiz kıymet ve değer kaybına uğradı. Bölgede imara açılan yaklaşık 3 bin dönüm arazinin yüzüne bakan yok" dedi.

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"Kimse arazi almak istemiyor"

Mahalle sakinlerinden Hayrullah Güldenoğlu da (65), evcil hayvan mezarlığının arsalarının değerini düşürdüğünü söyleyerek kaldırılmasını istedi. Güldenoğlu, mezarlığın yakınında TOKİ'nin 300 dönüm arazisinin olduğunu belirterek, "Köylüler oraya ev yaptı ve yarın konuta açılacak. Onun için biz burada çok aciz olduk. Köylü çok rahatsız oldu. Kimse gelip de burada arazi almak istemiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Köylü bile burada bahçe falan yapmak istemiyor; çoluğu çocuğu gelmek istemiyor. Yerleşim alanına yapmasa, uzak bir yere yapsa sorun yok. Biz hayvan sevmeyen insan değiliz. Biz gelip de köyün dibine yapmalarından rahatsızız" ifadelerini kullandı.

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"Yasal olarak hizmet veriyoruz"

Şirketten yapılan yazılı açıklamada ise mezarlığın köyün 600 metre dışında olduğu belirtilerek, "Evcil hayvanı vefat eden aileler bizlere ulaştıklarında, cenazelerini uygun bir şekilde teslim alarak, tüm sterilizasyon işlemlerini yapıp toprağa gömüyoruz. Bu sayede hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığı da korunmuş oluyor. Yapmış olduğumuz hizmeti şirketimiz üzerinden yasal bir şekilde yürüterek vergimizi ödemekteyiz. Mezarlığın çevresinde hiçbir yapı bulunmuyor. Su toplama havzasında değil. Çevrede hayvan beslenen ahırlar veya sera gibi hiçbir yapı yok. Bir mevzuat yayımlanırsa mevcut yerimizde hizmetimize devam edebilmek istiyoruz. İnsan mezarlarında olduğu gibi defin ettiğimiz tüm hayvanların evraklarını alıp arşivliyoruz. Hangi mezarda hangi hayvanın olduğu belli. Bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanların defnini yapmıyoruz. Onlar tıbbi atık olarak veterinerler tarafından belediyenin hizmet verdiği şirketlere teslim ediliyor" denildi.