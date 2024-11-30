Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü! Sezon hazırlıklarını hızlandırdı

Çıldır Gölü'nün donmasını beklediklerini kaydeden Sermet Ağbulak (28) ise "Çıldır Gölü doğal güzelliği ile insanları cezbediyor. Görmüş olduğunuz gibi bir doğa harikası. Burada gölün donmasını bekliyoruz. 10 güne kadar donacak olan Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve motor seferleri de başlayacak" diye konuştu. (DHA)