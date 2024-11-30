Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü! Sezon hazırlıklarını hızlandırdı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü.
Kış aylarında zemini buzla kaplanan gölü gezmeye gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan işletmeler de kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı. Yüzeyinin 15-20 santimetre buzla kaplanmasından sonra atların çektiği kızaklar, yerli ve yabancı misafirlerin hizmetine sunulacak. Yüzeyi buz tutacak gölde Eskimo usulü balık da avlanacak.
Birkaç güne kalmaz göl yüzeyinde donmalar da başlar. Bizler de burada yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.
Çıldır Gölü'nün donmasını beklediklerini kaydeden Sermet Ağbulak (28) ise "Çıldır Gölü doğal güzelliği ile insanları cezbediyor. Görmüş olduğunuz gibi bir doğa harikası. Burada gölün donmasını bekliyoruz. 10 güne kadar donacak olan Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve motor seferleri de başlayacak" diye konuştu. (DHA)