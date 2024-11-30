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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 10:47

Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü! Sezon hazırlıklarını hızlandırdı

Ardahan ve Kars arasında yer alan, doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü'ne mevsimin ilk karı düştü. Henüz donmanın başlamadığı gölün mavi suları ile çevresini kaplayan kar güzel görüntüler oluşturdu. Göl kenarındaki işletmeler de kış sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı.

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