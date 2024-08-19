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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:43

Cezası 387 bin 141 TL! Koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de koruma altına olan sahillere hem caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları üreme için geliyor, hem de endemik tür kum zambakları doğal olarak çıkıyor.