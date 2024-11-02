Çekmeköy'de gıda yüklü kamyon alev alev yandı! İşte o anlar

Kısa sürede büyüyen alevler kasa kısmından dışarı sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Alevlerin sardığı kamyonda ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.