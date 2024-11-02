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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2024 Cumartesi 17:10

Çekmeköy'de gıda yüklü kamyon alev alev yandı! İşte o anlar

Çekmeköy'de gıda yüklü kamyonun kasa kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, kamyonda hasar oluştu.

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