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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 11:47

Çarşafla oto galeriye silahlı saldırı düzenlemişti! Yurt dışına kaçarken yakalandı

Esenyurt'ta çarşaf giyerek bir oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen Y.G. yurtdışına kaçmak üzere gittiği Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandı. Polis, silahlı saldırı için Y.G. ile iş birliği yaptığı tespit edilen 3 kişiyi daha yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.