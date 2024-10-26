Çarşafla oto galeriye silahlı saldırı düzenlemişti! Yurt dışına kaçarken yakalandı

Y.G., yurtdışına kaçmak üzere gittiği Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandı. Polis, silahlı saldırı için Y.G. ile iş birliği yaptığını tespit ettiği B.K, C.U ve K.A isimli 3 şüpheliyi de İstanbul'da adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.