  • $33,0956
  • 36,0324
  • 2516.29
  • 10924.7

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 14:06

Caretta carettaların yumurta bırakma anı! Kırmızı ışıkla görüntülendi

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.