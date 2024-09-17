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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 13:06

Caretta caretta yavruları mavi sularla buluştu! İşte o anlar

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yavrularının, Antalya'nın Kızılot sahillerindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşması görüntülendi.