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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 14:07

Çanakkale Savaşları'ndan kalma! 109 yıllık batıklar görüntülendi

Dünyanın en önemli su altı fotoğrafçılarından olan Alex Dawson ‘Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, 109 yıllık Çanakkale Savaşları'ndan kalma batıkları görüntüledi. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor.

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