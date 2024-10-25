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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 12:48

Çanakkale Savaşları'nda batırılmıştı! HMS Triumph zırhlısına ait

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2022 yılında dalışa açık hale getirilen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda yapılan çalışmalar sırasında 1'inci Dünya Savaşı'nın izlerini taşıyan HMS Triumph'a ait ahşap kapı kolu ve bir alkol şişesi gün yüzüne çıkarıldı.