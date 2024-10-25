Çanakkale Savaşları'nda batırılmıştı! HMS Triumph zırhlısına ait

O da ilgiyi ve merakı arttırıyor. Çünkü Çanakkale'deki suyun altındaki batıkların hem tarihi hem de kültürel miras anlamında farklı bir hikayesi var. Bu hikayeler insanların dikkatini çekiyor. O nedenle Gelibolu Sualtı Parkı'na şu anda bir yöneliş var. Umudumuz çok kısa bir zaman içerisinde burayı dünyanın en önemli dalış merkezleri arasına sokmak. Dalış dendiği zaman akla Gelibolu'yu, Çanakkale'yi, Türkiye'yi getirmek var" dedi.