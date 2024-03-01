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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Mart 2024 Cuma 13:43

Camlarını sildiği sırada kurşunladılar! Beylikdüzü'nde dehşet anları kameraya yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir esnaf silahlı saldırya uğradı. Doğan Kahyaoğlu isimli esnafa, işlettiği butiğin camlarını sildiği sırada bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken bacağından yaralanan Kahyaoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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