Camlarını sildiği sırada kurşunladılar! Beylikdüzü'nde dehşet anları kameraya yakalandı

Olay, dün saat 10.40 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir butiğin önünde meydana geldi. Doğan Kahyaoğlu, 2 ay önce bir butiğin işletmesini aldı. Dün sabah saatlerinde de eşiyle birlikte butiği açtıktan sonra dışarı çıkararak camları silmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan Kahyaoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yürüyerek gelen kapüşonlu bir kişi Doğan Kahyaoğlu'na silahlı saldırı düzenledi. Peş peşe ateş eden saldırgan Doğan Kahyaoğlu'nu bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İşletme sahibi Doğan Kahyaoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olayla ilgili konuşan esnaf Kasım Gültekin, "15 dakika önce beni aradı, 'camlar buhar tutuyor' dedi. Hatta beni görüntülü aradı, bende hastanede olduğumu söyleyip görüntülü konuşmayı kapattım. Sonra camcıyı arayıp 'Doğan Bey'in camları buhar oluyor onlara gel macun çek' dedim. Camcıyı aradıktan 10 dakika sonra tekrar kendisini aradım eşi telefonu aldı. 'Doğan'ın ayaklarına sıktılar' dedi." ifadelerini kullandı.