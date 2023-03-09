Çamaşır gibi kabuk kurutuyorlar! Atıl limonları ekonomiye kazandıran mahalle

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ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI KONAK MAHALLESİ'NDE DALINDA KALAN ATIL LİMONLARI EKONOMİYE KAZANDIRAN MAHALLE SAKİNLERİ, BAHÇEDE 3 TL'YE DÜŞEN ÜRÜNÜN KABUKLARINI KURUTUP 18 TL'DEN SATARAK HEM KENDİ HEM DE ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANÇ SAĞLIYOR

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Dökük ve dalında kalan narenciye ürünlerini kurutan mahalle sakinleri 3 ay boyunca zorlu mesai yaparken, imece usulü hazırlanan limon kabukları çamaşır gibi iplere asılarak balkon ve damlarda kurutuyor. İlaç, aroma, boya ve koku sanayisinde kullanılan kabuklar, mahallenin geçim kaynağı oldu.

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Mahalle sakinleri, Ege Bölgesi'ne yollanan kabuklar için ilçeye fabrika kurutup daha fazla istihdam sağlanmasını istediklerini kaydetti.

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10 yıldır emekli maaşına ek gelir olarak limon kabuğu kuruttuklarını aktaran Nevzat Yaşar (68), "Ağaçta kalan limonları soyuyoruz. Dalında 7 TL idi, kurusu 18 TL'den satılıyor. Çok zor emeği çok. Bütün köy bu işi yapıyor. Dalında kalacağına ekonomiye kazandırılıyor" dedi.

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Mahalle sakinlerinden Ahmet Yiğenoğlu da Ege Bölgesi'nde sanayiciler tarafından ilaç, parfüm, aroma verici olarak kabukların alındığını kaydederek, bu ürünün işleneceği fabrikaların Akdeniz'e kurulmasını istediklerini ifade etti.

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Limonun 7 TL'den 3 TL'ye kadar düştüğünü aktaran Yiğenoğlu, "Kabuğunu soyuyoruz, her alanda kullanılıyor. Şu an kabuğu 18-20 TL arasından satılıyor. Narenciye bölgesindeyiz, bölgede fabrikası olsa daha güzel olur. 1 tondan 100 kilogram kuru kabuk elde ediyoruz" diye konuştu.

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Karı koca olarak çalışan Güven ve Emine Mallı çifti ise, zorlu bir mesai olduğuna değinerek yapılan işin tüm mahallenin ek geliri olduğunu kaydetti.

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