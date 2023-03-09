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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mart 2023 Perşembe 11:30

Çamaşır gibi kabuk kurutuyorlar! Atıl limonları ekonomiye kazandıran mahalle

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde dalında kalan atıl limonları ekonomiye kazandıran mahalle sakinleri, bahçede 3 TL'ye düşen ürünün kabuklarını kurutup 18 TL'den satarak hem kendi hem de ülke ekonomisine kazanç sağlıyor.

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