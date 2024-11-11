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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 09:28

Çakmaktepe'deki kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor! Göbeklitepe'den 1000 yıl daha eski

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak anılan ve insanlık tarihinin akışını değiştiren Göbeklitepe'den yaklaşık 1000 yıl daha önce inşa edildiği düşünülen Çakmaktepe'deki kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.