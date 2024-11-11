Çakmaktepe'deki kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor! Göbeklitepe'den 1000 yıl daha eski

"GÖBEKLİTEPE VE KARAHANTEPE'NİN ATASI"





Doç. Dr. Fatma Şahin sözlerine şöyle devam etti:





"Çakmaktepe'nin, Göbeklitepe ve Karahantepe'nin atası olduğunu söyleyebiliriz. Burada yaklaşık 16 metre çapında, ana kayaya oyularak yapılmış büyük bir yapı bulduk. Bu yapının içinde, dışarıda yakılıp yapı içine konulmuş yanmış hayvan başları tespit ettik. Bu hayvan başları arasında yabani sığır, koyun, keçi, atgiller ve ceylan gibi türler bulunuyor. Henüz Karbon-14 testi yapılmadı, ancak bulunan yontma taş malzemelere dayanarak Çakmaktepe'deki yerleşimin milattan önce 10 binlere kadar uzadığını, yani Göbeklitepe'den 500 ile 1000 yıl daha eski olduğunu tahmin ediyoruz."