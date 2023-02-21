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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:00

Çadır kentin çocukları resim ve oyunla günlerini geçiriyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gördüğü için geçici barınma alanlarında kalan ailelerin çocukları, çadırların dışına resimler çizip birbirleriyle oynayarak zamanlarını geçiriyor.

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