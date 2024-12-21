Buz gibi havada kaplıca keyfi! Vatandaşlar oraya akın ediyor

Sıcaklığı 40 dereceyi bulan Budaklı kaplıcaları, doğal termal su kaynağı olarak bölge halkının vazgeçilmez adreslerinden biri. Hava sıcaklığının eksi 15-20 derecelere kadar düştüğü kış aylarında da kaplıcada yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Doğal jakuzi etkisi oluşturan kaplıca suyu, vücudu dinlendirici ve sağlık açısından faydalı özellikleriyle biliniyor. Bölge halkı ve ziyaretçiler, sıcak termal suda yüzmenin yanı sıra, kışın karla kaplı doğa manzarasının tadını çıkarıyor. Yanlarında getirdikleri tepsiler dolusu meyveyle adeta piknik havasında keyifli anlar yaşıyorlar. Elma, portakal, nar gibi çeşitli meyveleri kaplıca içinde tüketen vatandaşlar, bu doğal ortamda aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşıyor. Kentin doğal zenginliklerinden biri olan Budaklı Kaplıcaları, karla kaplı dağların arasında adeta bir sıcaklık cenneti olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.