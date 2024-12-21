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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:39

Buz gibi havada kaplıca keyfi! Vatandaşlar oraya akın ediyor

Bitlis'in Güroymak ilçende bulunan doğal kaplıcalara akın eden vatandaşlar kış mevsiminde dondurucu soğukta kaplıca keyfi yaşıyor.

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