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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe 12:07

Büyükçekmece'de kaza yapan çekici viyadükten düştü! TEM otoyolunun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Büyükçekmece'de bariyere çarpan tırın dorsesinden ayrılan çekici kısmı viyadükten düştü.

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