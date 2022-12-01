Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle boş araziye düştü. Uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi.
Olay, Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğalgaz çevrim santralinin yakınlarında meydana geldi.
Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı saat 15.32 sıralarında tesisin yanındaki boş araziye düştü.
Vali Canbolat konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir kişinin uçaktan fırlayarak, diğerinin enkazda hayatını kaybettiğini söyledi.