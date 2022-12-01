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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 17:15

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı, termik santral yakınındaki boş araziye düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yoğun sis olduğu belirtilirken kazaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

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