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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2025 Cumartesi 16:23 |

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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