Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi yaralandı

<p>Kaza 11.30 sıralarında İznik-Yenişehir Yolu üzerinde Derbent mevkiinde meydana geldi.</p><br><p>Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 16 BKC 735 otomobil ile seyir halindeyken, karşı yönden gelen Mehmet A., idaresindeki 16 UZ 738 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.</p><br><p>Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.</p><br>