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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 11:49

Bursa İznik Gölü'den korkutan görüntü! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı

Son yıllarda çekilmesi ile gündemden düşmeyen İznik Gölü'nde su seviyesinin kritik seviyeyi geçmesi herkese korkutmaya başladı. Dron ile çekilen görüntüler ve 8-9 yıl önce çekilen fotoğraflardaki noktaların bugünkü halleri de gölün seviyesini daha net ortaya koydu.

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