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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 10:57

Burdur'da zincirleme kaza! 1 ölü, 7 yaralı

Burdur'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Umut Can Attar (26) hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.