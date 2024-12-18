Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $35,0221
  • 36,7881
  • 2982.03

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 11:42

Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü! Görüntüler kutupları andırıyor

Çıldır Gölü'nün kıyısında buzlanma sonrası oluşan görüntüler kutupları andırıyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.