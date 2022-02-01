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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2022 Salı 09:42

Bulutlar Torosların eteğine kadar indi, ortaya muhteşem bir manzara çıktı

Antalya'da etkili olan sağanak yağmurun ardından bulutlar dağların eteklerine kadar indi. Konyaaltı sahilinin arkasında bulunan Toros dağlarının eteklerine kadar inmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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