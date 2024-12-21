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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 13:02

Bu tostu yemek için şehir dışından geliyorlar! Ünü şehrin sınırlarını aştı

Ordu'da özel yöntemlerle hazırlanan ve coğrafi işaret belgeli olan 'Ordu tostu'nun ünü şehrin sınırlarını aştı. Tost ustası Kahraman Arslan (76), 'Ordu tostunu diğer tostlardan ayıran özelliği ekmeği ve ezme sucuğudur. Bu tostu yemek için şehir dışından gelenler oluyor' dedi.

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