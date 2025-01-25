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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 13:45 |

Bu sürahiden su içmek 40 bin TL! 44 yıldır el emeğiyle yapıyor

Gaziantep'te 44 yıldır bakır işleyen 55 yaşındaki Kamil Şingin, el emeğiyle yaptığı sürahileri 40 bin TL'ye satıyor.

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