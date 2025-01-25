Bu sürahiden su içmek 40 bin TL! 44 yıldır el emeğiyle yapıyor

''BAKIRIN KALİTESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR''





40 bin TL değerinde olan özel sürahilere talebin olduğunu söyleyen Şingin, "Sürahiler yapıyorum. Bunlar işçiliğine ve tasarımına göre farklı fiyatlarda oluyor. Sürahiler 2 bin TL'den başlıyor ve 40 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. 40 bin TL değerinde olan özel bir sürahi, sanat ve işçilik açısından yüksek bir değere sahip. Bu fiyat yalnızca bir eşya için değil, aynı zamanda bir sanat eserine olan değer için veriliyor. Yaptığım ürünlerin her birinin alıcısı farklı. Örneğin, 40 bin TL'lik bir sürahinin alıcısı ayrı, 2 bin TL'lik bir sürahinin alıcısı ayrı oluyor. Her ürün, kalitesine ve işçiliğine göre talep görüyor. Bu işte matematik bilgisi ve estetik algı çok önemli. Örneğin, bir motifi çizebilmek için enlem ve boylam çizgilerini doğru bir şekilde belirlemek gerekiyor. Motifin geniş alandan dar alana kadar simetrik bir şekilde işlenmesi şart. Eğer bir yerde ölçü tutmazsa, işçilik doğru olmaz. Bu yüzden doğaçlama yeteneğinizin ve görsel algınızın da iyi olması gerekiyor" şeklinde konuştu.