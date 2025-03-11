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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2025 Salı 09:54 |

Bu rakamlar ne anlama geliyor? Yumurta hakkında önemli bilgiler veriyor

Yumurtaların üzerinde bulunan rakamlar ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

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