Bu rakamlar ne anlama geliyor? Yumurta hakkında önemli bilgiler veriyor

<p>Organik yumurta, doğal yumurta, gezen tavuk yumurtası... Çeşit çok olunca Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtada yetiştirme metodu kodu uygulaması başlatılmıştı.</p><br><p>Üretilen yumurtalar üzerlerindeki 0, 1, 2, 3 kodlarıyla satılıyor.</p><br><p>"0" yumurtanın organik olduğunu gösteriyor.</p><br><p>Açık dolaşımda yetişen yumurtalar için "1", kümeste kafessiz yetiştiricilik için "2", kafeste yetiştiricilik için ise "3" kodları basılıyor.</p><br><p>Yumurtaların fiyatları da bu kodlara göre değişiyor. </p><br><p>Üzerinde kod bulunmayan yumurtaların satılması ise yasak.</p><br>