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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2023 Cumartesi 17:16

Bu objelerin dünyada benzeri bulunmuyor! Kayseri'de çıkarıldı

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri kazıları 75. yılında. 75 yıldır kesintisiz olarak çalışmaların devam ettiği Kültepe'nin şu ana kadar yüzde 3'lük kısmı kazılırken, açığa çıkartılan mimari kalıntı ve arkeolojik objelerin ise dünyada benzeri bulunmuyor.

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