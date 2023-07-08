Bu objelerin dünyada benzeri bulunmuyor! Kayseri'de çıkarıldı

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"İlk sistematik kazılar 1948 yılında başladı Kültepe'de. O zaman Anadolu'da ya da Türkiye'de sınırlı sayıda kazı vardı. En başta Atatürk tarafından başlatılan Alacahöyük kazıları o dönem bekleme sürecindeydi. Şimdi ise Türkiye'de 500'e yakın kazı yapılıyor. Kültepe; bu kazılar içerisinde 75. yılını dolduran ender kazılardan bir tanesi. Kesintisiz olarak aynı ekip tarafından 75 yıldır yapılan bir kazıdan bahsediyoruz. Bakanlığın izinleriyle Ankara Üniversitesi adına yapılan. Kazılarda 75 yılda neler oldu? Açıkçası 75 yıl içinde yapılan keşifler; o zamana kadar Anadolu'nun ve Orta Doğu'nun bilinmeyen tarihi geçmişini bize gösterdi. O zamana kadar hiç bilinmeyen 'koloni çağı' diye bir kavram bilinir hale geldi. Bu sayede Anadolu'nun ortasındaki Kayseri'deki bir merkez, sadece bu bölgeyi değil bütün Orta Doğu'daki yaklaşık olarak 250-300 yıl arasındaki döneme ışık tuttu. Mezopotamya'dan, Asur şehrinden gelen tüccarlar sayesinde Anadolu insanı okuma-yazmayı öğrendi. Onların bıraktığı çivi yazılı tabletler aracılığıyla bunları okuyabiliyoruz. Kültepe'de bulunan tabletler ve arkeolojik eserler sayesinde dünyanın bir dönemine ışık tutan bir merkez haline geldi. Kültepe'de bu 75 yıl içerisinde birçok bilim insanı burada yetişti. Önasya Arkeolojisi dediğimiz disiplin dalı içindeki bütün hocalar hemen hemen hepsi Kültepe'de yetişti. Kültepe'den sonra kendi kazılarını yaptılar, daha sonra kendi öğrencilerini yetiştirdiler. Sadece Türkiye'den değil dünyadan da birçok önemli arkeolog Kültepe'ye geldi, çalıştı, yetişti ve bu sayede onlar da hem kazı tekniklerini hem de tarihi öğrenip kendi ülkelerinde veya başka ülkelerde kazılara devam ettiler."