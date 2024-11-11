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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 09:42

Bu mağara doğal ağrı kesici! Ziyaretçi akını yaşanıyor

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğaseverler, 'doğal ağrı kesici' olarak bilinen 3 katlı ve 285 metre uzunluğundaki tarihi Sulu Mağara'yı ziyaret etti. Ceritkale Kanyonu'nu da gezen doğaseverler, 10 kilometrelik yürüyüş parkurunda keyifli anlar yaşayarak, doğayla iç içe bir gün geçirdi.