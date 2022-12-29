Bu kadarı da pes dedirtti! Havalimanında öyle bir şey unuttular ki

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Havalimanında unutulan ilginç eşyalara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

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Unutulan eşyaların arasında muhabbet kuşundan, müzik aletlerine kadar onlarca ürün bulunurken, yaşanan en ilginç olay ise İstanbul Havalimanı'ndan Beylikdüzü'nde yaşandı.

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Uçaktan inen aile Beylikdüzü'ndeki evine giderken otobüste çocuğunu unuttu.

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Çocuğu arka koltukta fark eden şoför durumu yetkililere bildirdi.

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İstanbul Havalimanı'nda yolcu taşımacılığı faaliyeti için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yetkilendirilen Havaist, İstanbul'un 51 farklı noktasından 11 Hattan yolcu taşımacılığı yapıyor. Ulaşım firmasında yolculuk eden bazı vatandaşlar ya çantalarını yada özel eşyalarını otobüste unutuyor.

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MUHABBET KUŞU SAHİBİNİ BEKLİYOR

Firma unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırmak için özel bir sistem kurdu. 2022 yılında sisteme kaydedilen 11 bin 555 kayıp eşyadan 9 bin 464'ü sahiplerine teslim edildi. Teslim edilemeyen aralarında gitar, Ruslara özgün müzik aleti, İncil, Kuran-ı Kerim gibi çok sayıda eşya firmanın kayıp eşya bürosunda sahiplerini bekliyor.

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Büro yetkilileri bir ay önce otobüste unutulan muhabbet kuşuna ise ayrı bir önem verdiklerini ifade ederken, sahibini beklediklerini söyledi.

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YÜZDE 85 TESLİM ETME ORANIMIZ VAR Unutulan eşyalar için uygulanan sistem ile ilgili açıklamalarda bulunan Havaist kayıp eşya bürosu sorumlusu Davut Tuğlu, "Burada yolcularımızın kayıp eşyalarını teslim etmekle hükümlüyüz.

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2022 yılı itibariyle bir yıl boyunca kayıp eşyada 12 bin rakamına ulaştık. Buda ayda bin adet eşya yapıyor. Kaptanlarımız seferin ardından araç içi denetimlerini yapar, bu esnada unutulan bir eşya varsa bunun fotoğrafını çeker bize iletir.

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Biz teslim aldığımız eşyayı sisteme girdikten sonra her semtin raflama sistemine eşyayı koyarız. Yolculara teslim etmek için eşyaları burada bekletiriz. Eşyaları yüzde 85 teslim etme oranımız var.

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Teslim alınamayan eşyaları bir süre sonra Darülaceze, belediyeler ve yardım kuruluşlarına bırakıyoruz.

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AİLE ÇOCUĞUNU OTOBÜSTE UNUTTU Yaşadıkları en ilginç olayı anlatan Davut Tuğlu, "Havalimanı-Beylikdüzü hattımızda bir aile seyahat ediyor. Yan koltukta da çocukları uyuyordu. Uyuya kalan çift Beylikdüzü'ne geldiğinde otobüsten iniyor ama çocuklarını otobüste unutuyor. Kaptanımız otobüsü kontrol ettiğinde uyuyan bir çocuğa rastlıyor.