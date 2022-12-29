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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 13:39

Bu kadarı da pes dedirtti! Havalimanında öyle bir şey unuttular ki

Havalimanında unutulan ilginç eşyalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Havalimanı'ndan şehir içine ulaşım hizmeti veren Havaist otobüslerinde yolcular tarafından unutulan eşyalar kayıp eşya odasında bekletiliyor. Unutulan ilginç eşyaları hepimiz görmüşüzdür ancak bu seferki hepsinden farklı. Havalimanından eve yolculuk eden bir aile otobüste öyle bir şey unuttu ki görenleri 'pes' dedirtti. Ayrıntılar haberimizde...

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