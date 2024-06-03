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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2024 Pazartesi 12:30

Bozkırın saklı cenneti! Ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

Sivas'ın Yıldız beldesinde bulunan ve 'saklı cennet' olarak bilinen Değirmenaltı Şelalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Turizme kazandırılması hedeflenen şelale, çevre il ve ilçelerden ziyaretçilerini ağırlıyor. Yeşil renklerin tonu, su sesi ve mesire alanıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Değirmenaltı Şelalesi, çevre halkı tarafından da yoğun ilgi görüyor.

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