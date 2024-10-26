Bozayılar havalar soğuyunca şehre indi! Görüntüler Türkiye'de çekildi

Sarıkamış'ın 2 bin 200-2 bin 800 rakımlı sarıçam ağaçlarının çoğunlukta olduğu ormanlık alanlarında yaşayan ve dünyanın tek göç eden ayıları olarak literatüre giren bozayılar, ilçedeki çöp konteynerlerinden beslenirken görüntülendi.