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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 13:15

Bozayılar havalar soğuyunca şehre indi! Görüntüler Türkiye'de çekildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, havalar soğuyunca ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

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