Boz ayılar şehre indi! Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülendi

Son günlerde mahalle içinde sıkça bozayıları gördüklerini ifade eden Uzunay, şöyle konuştu:





"Eskiden çöp konteynerlerine geliyorlardı şimdi iki üç gündür bahçeye giriyorlar. Peynir vardı odunlukta, peynir götürdü. Çok güçlü bir hayvan, bu sefer de kümese dadandı. Bu gece benim kümesimden 10 tavuk, 3 ördek telef etmiş, yemiş. Bizim mahalle ormanın ağzında, akşam karanlık çöktü mü ayılar sokağa inmeye başlıyor. Korkumuzdan sokağa çıkamıyoruz."