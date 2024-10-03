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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2024 Perşembe 10:47

Boz ayılar şehre indi! Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülendi

Bozayılar, yiyecek bulmak için Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi.

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