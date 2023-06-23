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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 17:20

Bolu geçişinde bayram trafiği başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla akıcı yoğunluk yaşanıyor.

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