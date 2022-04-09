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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2022 Cumartesi 13:35

Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü GPS cihazıyla izliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'teknolojik çoban' olarak anılan Cemil Çoban, dürbün, motosiklet ve drondan sonra lider keçilerden birine taktığı GPS cihazı ile yüzlerce hayvandan oluşan sürüsünün nerede olduğunu anlık izliyor.

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