Bodrum'da su sorunu! Evlere tankerlerle su taşınıyor

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı yazılı açıklamada, küresel iklim kriziyle mücadele edilen şu günlerde Bodrum'a su sağlayan barajların da kapatılmasıyla ilçede son günlerde su sıkıntılarının yaşandığını kaydetti.

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Belediye olarak ellerinden geldiğince vatandaşların su taleplerini karşıladıklarını belirten Aras, Bodrum'daki muhtelif su kuyularından temin ettikleri suları, vatandaşlara ulaştırmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

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Aras, Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi'nde alınan taleplerin ilgili müdürlükçe kayda alındığını, vatandaşların hanelerine sırasıyla su takviyesi yapıldığını aktararak, "Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünden üç araçla yarımadanın farklı noktalarına ulaştırılan su için Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğümüzden dört araç daha tahsis ettik. Önümüzdeki süreçte toplam 7 araçla su takviyesi hizmetlerimize planlı olarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.