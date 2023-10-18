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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 15:08

Bodrum'da su sorunu! Evlere tankerlerle su taşınıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sorunu yaşanması nedeniyle evlere tankerlerle su sağlandığı bildirildi.

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