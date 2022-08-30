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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 14:05

Bizans mezarları gün yüzüne çıkarılıyor! Muğla'da keşfedildi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında kilisesinin bulunduğu alanda Bizans dönemine ait mezarlar gün yüzüne çıkarılıyor.

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