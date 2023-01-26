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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:14

Bitlis'te sıra dışı doğa olayı! 'Buhar Bacaları' kışın yeniden aktifleşti

Bitlis'in Tatvan ilçesinin 2 bin 948 rakımdaki volkanik Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan ve yazın tamamen kuruyan “Buhar Bacaları” kışın yeniden aktifleşmeye başladı.

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