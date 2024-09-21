Bitlis'te ilginç görüntü! Ayıya cips ikram ettiler

Konuyla ilgili uyarısını yenileyen Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Bölge, piknik yapmak, mangal yakmak için uygun değil. Atıklar da bırakıldığı zaman ayı sürüsü maalesef bölgede oluyor. Bu da insanlarla ayıları karşı karşıya getiriyor. Bu istemediğimiz bir durum. Sonuçta burası doğal bir ortam. Vahşi hayvanların yaşam alanı. İnsanlar da buraya geldikleri zaman mesire alanı zannedip mangal yapabiliyorlar. Bu da istenmeyen durumlar oluşturabiliyor. Zaten yetkililer de gerekli tabelaları asmışlar. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.