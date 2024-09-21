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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 11:00

Bitlis'te ilginç görüntü! Ayıya cips ikram ettiler

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlar, bölgede bulunan ayılar ile selfie çekip onlara cips ikramında bulundular.