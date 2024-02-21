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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 15:06

'Bisiklette kahve dükkanı' konseptiyle ilgi odağı oldu

Bursa'da yaşayan ve geçirdiği hastalığın ardından tur bisikletçiliğine merak salan genç, en büyük iki tutkusunu birleştirerek 'bisiklette kahve' konseptiyle hazırladığı kahveleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

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