'Bisiklette kahve dükkanı' konseptiyle ilgi odağı oldu

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Bursa'da yaşayan ve geçirdiği hastalığın ardından tur bisikletçiliğine merak salan genç, en büyük iki tutkusunu birleştirerek "bisiklette kahve" konseptiyle hazırladığı kahveleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.



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Lisede uçak bakım alanında öğrenim gören ve ardından İstanbul'da bir hava yolu şirketinde teknisyen olarak çalışan 27 yaşındaki Enes Sefa Ünlü, 2020'de havacılık kariyerini sonlandırıp Bursa'ya dönmesinin ardından farklı alanlarda çalıştıktan sonra 2021'de tur bisikletçiliğiyle tanıştı.

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Bisiklete olan tutkusunu bir başka merakı olan kahveyle birleştiren Ünlü, demleme ve sunum eğitimi almasının ardından geçen yıl "bisiklette kahve" konseptini hayata geçirdi.

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Ünlü, yol arkadaşı olarak gördüğü 1980 model yarış bisikletini bir arkadaşının yardımıyla tamir edip adeta kahve dükkanı formatına dönüştürdü.