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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 13:12

Birbirlerine antrenörlük yapan kick boksçu kardeşler, aynı şampiyonada milli forma giyecek

Milli kick boksçu Zafer ve Serdar Şayık kardeşler, 17 Kasım'da Portekiz'de düzenlenecek WAKO Büyükler Dünya Şampiyonası'nda birlikte altın madalya kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

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